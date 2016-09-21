«Фиорентина» хочет приобрести Бен Хаима

Круто. Заслужил. Фиалкам нужен забивной нападающий, а Бех Хаим играми хотя бы за сборную доказал свой высокий статус. А Медуянина случаем никто забрать за большую сумму не хочет?
Хавбек «Маккаби» из Тель-Авива Таль Бен Хаим может продолжить карьеру в Серии А. Предметный интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Фиорентина». Руководство «фиалок» рассчитывает на то, что осуществить переход получится уже в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Бен Хаим принял участие в девяти поединках, записав на свой счет пять забитых мячей.