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    «Фиорентина» хочет приобрести Бен Хаима

    Хавбек «Маккаби» из Тель-Авива Таль Бен Хаим может продолжить карьеру в Серии А. Предметный интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Фиорентина». Руководство «фиалок» рассчитывает на то, что осуществить переход получится уже в зимнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне Бен Хаим принял участие в девяти поединках, записав на свой счет пять забитых мячей.

    Источник: Football Italia

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    21.09.2016 00:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 сентября 2016, 09:14

      Круто. Заслужил. Фиалкам нужен забивной нападающий, а Бех Хаим играми хотя бы за сборную доказал свой высокий статус. А Медуянина случаем никто забрать за большую сумму не хочет?

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