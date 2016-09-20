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    Галлиани: «Райола – дорогой посредник, но без него «Милану» не продлить Доннарумму»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отметил, что для продления соглашения с 17-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой потребуется присутствие его агента Мино Райолы.

    «Райола является весьма дорогим и квалифицированным посредником. Его присутствие при продлении соглашения с Доннаруммой необходимо, так как Джанлуиджи еще нет 18-ти лет, а в связи с этим присутствуют некоторые ограничения. Но Доннарумма отлично проявляет себя как на поле, так вне его», – сказал Галлиани.

    Источник: Sport Mediaset

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    20.09.2016 22:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 21 сентября 2016, 01:20

      Восхищаюсь этим человеком (Я про Райолу)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 20 сентября 2016, 23:33

      Опять толстяк бабла срубить

      1
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