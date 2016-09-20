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    Кондратов: «Некоторым футболистам «Луча-Энергии» четыре месяца не платят зарплату»

    Генеральный директор правовой компании «Эксплоит» Дмитрий Кондратов, помогающий нескольким игрокам «Луча-Энергии» вести дела в Палате по разрешению споров, заявил, что некоторым футболистам владивостокской команды более четырех месяцев не платят зарплату.

    «Не знаю ничего по поводу бойкотирования матча со «Спартаком-2», но команда сегодня действительно не вышла на тренировку. Футболисты думают о том, чтобы приостановить свою трудовую деятельность в связи с тем, что им не выплачивается заработная плата. Многие из них не получали еe уже 3-4 месяца. Есть и те, кто не получал зарплату дольше, в том числе премии за прошлый год. Раньше в клубе обещали рассчитаться с игроками, но последняя встреча с руководством была достаточно давно. Ситуация довольно тяжeлая», – заявил Кондратов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2016 12:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 сентября 2016, 14:41

      Это как, нескольким? Ты мне нравишься-получай зарплату, а ты нет, так что-ли?

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