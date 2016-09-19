France Football объявил о новых правилах вручения «Золотого мяча»

Журнал France Footbal объявил об изменениях в порядке вручения награды «Золотой мяч».

Теперь окончательный список претендентов на звание лучшего игрока календарного года будет состоять из 30 футболистов, причем не будут объявляться имена трех финалистов, как это было в последние годы, когда награду вручала ФИФА.

Кроме того, победитель и полный рейтинг 30 игроков будут объявляться в конце отчетного года, а не в январе следующего. Участие в голосовании будут принимать только журналисты.

Напомним, в пятницу France Footbal получил назад право на вручение награды «Золотой мяч», которую журнал основал в 1956 году.