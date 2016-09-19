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France Football объявил о новых правилах вручения «Золотого мяча»

19 сентября 2016, 23:19
21

Журнал France Footbal объявил об изменениях в порядке вручения награды «Золотой мяч».

Теперь окончательный список претендентов на звание лучшего игрока календарного года будет состоять из 30 футболистов, причем не будут объявляться имена трех финалистов, как это было в последние годы, когда награду вручала ФИФА.

Кроме того, победитель и полный рейтинг 30 игроков будут объявляться в конце отчетного года, а не в январе следующего. Участие в голосовании будут принимать только журналисты.

Напомним, в пятницу France Footbal получил назад право на вручение награды «Золотой мяч», которую журнал основал в 1956 году.

Источник: Goal.com
Весь мир
Комментарии (21)
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sciline10
1474316809
чёт мне подсказывает что Гризманн получит свой заслуженный ЗМ, хоть и проиграл финалы, но команду тянул именно он к этим финалам, чего нельзя сказать про Роналду, да игрок сильный, но не он являлся истинным лидером, особенно в финалах евро и лч.
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Aztec58
1474317676
Журналисты как пить дать замутят, так что ждём сюрпризов.
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omnikolaev
1474318046
т.к. награду может получить даже не европеец, но выступающий в Европе, то лично по мне безоговорочно в прошлом сезоне по цифрам лучшим был Суарез! Как болельщику Юве и персонально Дждж Кьеллини больно это признавать, но это факт, ну посмотрите на цифры! Гризманн конечно был хорош, но к сожалению далеко (ну не так что бы очень) не лучший.
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GoldPlayFIFARus9
1474323502
Ну так и так понятно,что испанцы будут за испанцев,лягушатники за лягушатников и т.п... Гризмана что ли решили вывести в лидеры?))
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kachan63
1474323641
Наконец-то, хоть кому-то ещё, кроме Ронни и гнома, будут присуждать ЗМ.
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Аристократ Олжик
1474336512
Надеюсь среди журналистов не так много фанатиков, которые сходят с ума от игры Месси . . . А то смысл передавать награду из один рук в другие, если победитель все равно будет известен заранее
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овертайм
1474339380
если бы не отдавали фифа, то могли получить награду и хави и иньеста, те, кто этого действительно заслуживал
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Docentusa
1474353758
нормуль!!!
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dzhanavar
1474353890
Это делается для того,чтобы приз получил наконец то какой нибудь француз. Последний раз от Франции ЗМ получил Зидан. А он и не француз даже...
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firs04
1474355175
За этот год пусть хоть кто вручает золотой мяч, но получит его Роналду. Хоть и не нравится он мне. Лига чемпионов + Чемпионат Европы все смотрели
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