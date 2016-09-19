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    Арвеладзе: «Готов дать клятву, что информация о моем назначении в «Краснодар» – это слухи»

    Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Краснодар».

    «Я слышал об этой информации. Это слухи. Давайте будем серьезными. Если не верите мне, то готов поклясться на Библии либо съездить в Иерусалим, либо к святым местам и дать клятву там, либо пройти полиграф.

    Я сосредоточен исключительно на работе в «Маккаби» и борьбе за все возможные титулы», – сказал Арвеладзе.

    Напомним, сейчас обязанности главного тренера «Краснодара» исполняет Игорь Шалимов, назначенный после ухода в отставку Олега Кононова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2016 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2016, 23:21

      Библия, Иерусалим, святые места. Ну зачем так. Сгоняй в Боржоми, попей минералки и .... всё будет в норме.

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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 19 сентября 2016, 22:26

      Прямо журналисты жить не смогут, если не выяснят этот вопрос, так придется им ехать в Иерусалим и там искать полиграф для Шоты.

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      Рейтинг: +31

      user3618 19 сентября 2016, 22:13

      Как отмазывается, значит по-любому что-то было )))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 20:44

      Ну и хорошо, оставайся с иудеями.

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