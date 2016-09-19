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    «Барселона» желает приобрести Бельерина

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему входит в планы «Барселоны».

    Сообщается, что 21-летнего футболиста планирует вернуть в каталонский клуб главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике, который считает, что испанец идеально подходит для роли правого защитника «Барселоны».

    Напомним, что контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2019 года. Его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    19.09.2016 16:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 19 сентября 2016, 21:38

      За Эктора запросят в разы больше. И, честно говоря, будут правы - это редкий шустрик и плюс воспитанник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 19 сентября 2016, 18:54

      норм игрок

      2
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 19 сентября 2016, 17:19

      ахах, размечтались!

      -1
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