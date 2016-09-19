«Барселона» желает приобрести Бельерина

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему входит в планы «Барселоны».

Сообщается, что 21-летнего футболиста планирует вернуть в каталонский клуб главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике, который считает, что испанец идеально подходит для роли правого защитника «Барселоны».

Напомним, что контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2019 года. Его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.