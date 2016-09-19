УЕФА оштрафовал «Спартак» за нарушение регламента трансляций матчей ЛЕ

УЕФА наложил на «Спартак» штраф в размере 1,23 миллиона евро за нарушение регламента трансляций матчей Лиги Европы.

Причиной наказания стало нарушение 57-го пункта регламента, регулирующего телевизионные трансляции матчей Лиги Европы. Этот пункт касается финансовых правил и отчислений с прибыли от спонсорских контрактов. Скорее всего, речь идет о размещении на матче не согласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер, либо о размещении «картинки» на стороннем ресурсе.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Спартак» уступил в третьем отборочном раунде «АЕКу» по сумме двух встреч (1:1, 0:1). По итогам турнира красно-белые заработали 220 тысяч евро.