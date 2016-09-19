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  • УЕФА оштрафовал «Спартак» за нарушение регламента трансляций матчей ЛЕ

УЕФА оштрафовал «Спартак» за нарушение регламента трансляций матчей ЛЕ

19 сентября 2016, 15:30
12

УЕФА наложил на «Спартак» штраф в размере 1,23 миллиона евро за нарушение регламента трансляций матчей Лиги Европы.

Причиной наказания стало нарушение 57-го пункта регламента, регулирующего телевизионные трансляции матчей Лиги Европы. Этот пункт касается финансовых правил и отчислений с прибыли от спонсорских контрактов. Скорее всего, речь идет о размещении на матче не согласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер, либо о размещении «картинки» на стороннем ресурсе.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Спартак» уступил в третьем отборочном раунде «АЕКу» по сумме двух встреч (1:1, 0:1). По итогам турнира красно-белые заработали 220 тысяч евро.

Источник: Life
Лига Европы Спартак АЕК
Комментарии (12)
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Жентус
1474288406
Поиграли в Лиге Европы, еще и в минус ушли)Блеск
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порт
1474288511
И в Европе наигрались, и на штраф нарвались.
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кошмарик
1474288961
а чо? минус лям.. да здравствуют идиоты в менеджменте многострадального Спартака!
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panmon
1474290156
Бизнес по-спартаковски. Получить -1 млн евро за еврокубки
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Grelas
1474290500
ЛЕ по спартаковски: "престиж, очки коэффициентов, прибыль."
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mgordeev
1474290697
Родионову медаль нужно вручить. Или кубок какой.
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vladimir-7
1474292873
Спартак теперь долго будет вспоминать и АЕК, и УЕФА.
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subbotaspartak
1474292947
Ну вот, Мильён профукал идиот. Хотелось бы схватить за вымя. Имя, Севстра, имя!!!
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С-Пб on-line
1474295297
неужели беленькая
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овертайм
1474295956
вот это я понимаю бизнес, многие попадают в европу чтобы заработать, а спартак наоборот)))
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