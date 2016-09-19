Кокорин: «Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть топ-клуб, например, «Барселона»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал понять, что не намерен уезжать из России в средний европейский клуб.

— Футболист Александр Кокорин полностью реализовал свой потенциал?

— Я думаю, нет. Я рад, что я перешел в «Зенит» и за короткий отрезок смог выиграть три медали. В моей карьере наступил новый этап, я наслаждаюсь моментом в новой команде. Стараюсь прислушиваться к тренерам и расти. Мне еще много чему предстоит научиться.

— Если у вас возникнет вариант переезда в европейский клуб не из числа грандов, вы согласитесь?

— А какой в этом смысл? Я считаю, что «Зенит» входит в число сильнейших команд Европы и переезжать в условный «Вест Бромвич» просто бессмысленно. Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть обязательно топ-клуб, например «Барселона». Я не раз говорил, что готов пойти в эту команду хоть пешком, в противном случае не вижу в этом смысла.

— У вас когда-нибудь были реальные предложения из Европы?

— Я уже говорил об этом. Не так давно у меня было предложение от «Арсенала», но это должна была быть аренда. Английский клуб сделал предложение «Динамо» в последний день трансферного окна, все было достаточно сумбурно, в итоге переход так и не состоялся.