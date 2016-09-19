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  • Кокорин: «Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть топ-клуб, например, «Барселона»

Кокорин: «Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть топ-клуб, например, «Барселона»

19 сентября 2016, 14:40
39

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал понять, что не намерен уезжать из России в средний европейский клуб.

— Футболист Александр Кокорин полностью реализовал свой потенциал?

— Я думаю, нет. Я рад, что я перешел в «Зенит» и за короткий отрезок смог выиграть три медали. В моей карьере наступил новый этап, я наслаждаюсь моментом в новой команде. Стараюсь прислушиваться к тренерам и расти. Мне еще много чему предстоит научиться.

— Если у вас возникнет вариант переезда в европейский клуб не из числа грандов, вы согласитесь?

— А какой в этом смысл? Я считаю, что «Зенит» входит в число сильнейших команд Европы и переезжать в условный «Вест Бромвич» просто бессмысленно. Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть обязательно топ-клуб, например «Барселона». Я не раз говорил, что готов пойти в эту команду хоть пешком, в противном случае не вижу в этом смысла.

— У вас когда-нибудь были реальные предложения из Европы?

— Я уже говорил об этом. Не так давно у меня было предложение от «Арсенала», но это должна была быть аренда. Английский клуб сделал предложение «Динамо» в последний день трансферного окна, все было достаточно сумбурно, в итоге переход так и не состоялся.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Вест Бромвич Зенит Арсенал Кокорин Александр
Комментарии (39)
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Жентус
1474288214
Как можно говорить о Барселоне, если не соответствуешь уровню Зенита?
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Шаен
1474288561
Раскатал губу!))) Кому ты там нужен? Тебя в зените то держат из-за лимита.
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ruverzema29rus
1474288793
в Вест Бромвиче бы Вас играть по-настоящему научили... чтобы не обсир@лись на уровне сборной! и это про всех наших футболистов.
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KalterJax
1474289008
Было время, когда ты попал только в сборную России, тобой интересовался топ клуб, Арсенал лондонский, если помните ... чё то ты как-то не особо рвался зарубеж или для такого классного игрока , как Кокорин, клуб Арсенал совсем не топ-клуб? Тогда в интервью нужно было сказать: — А какой в этом смысл? Я считаю, что «Зенит» входит в число сильнейших команд Европы и переезжать в условный «Арсенал» просто бессмысленно. ................................ Я думаю все посмеялись бы ещё больше!
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Asbjorn
1474289489
Какому гранду понадобится такое говно?вечно перспективный блин,его уровень чемпионшип
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Абу Зейд Небесный
1474289706
В "Монако" надо ему перейти, поближе к бару)))
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Sanloko
1474291449
Сначала дорасти до уровня Вест Бромовича, потом уже выше смотри
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subbotaspartak
1474293469
Давай, давай кокоша в Барселону, Не будет шуму, не будет звону. Возьмут тебя, чего же тут срывать. Мячи кому то надо подавать.
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Чикомас
1474298372
В Сент -Гален давай или Аек...Будешь регулярно рвать Спартак...А в Барсе, такие как ты, даже мячики не подают...
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BAIv
1474299551
еще одного срочно в клинику, протечка крыши, и ногами ничего не может и крыша течет
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