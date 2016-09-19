Количество команд в Серии А может сократиться

Президент итальянской федерации футбола Карло Тавеккио выступил с предложением за сокращение количества команд в итальянской Серии А до 18, за счет чего должен возрасти уровень чемпионата.

«В том случае, если мы сократим количество команд до 18 – уровень чемпионата возрастет. На этой неделе в мои планы входит встреча с представителями лиги, чтобы обсудить эту идею, но я понимаю, что легко не будет.

Мы все понимаем, что за одно мгновение или год ничего не изменить. Для этого нужен четкий план, рассчитанный на 4-5 лет. В идеале я бы хотел, чтобы в Серии А играли 18 команд, в Серии В — 20 и по 20 в Лиге Про», – рассказал Тавеккио.

Напомним, что в настоящее время в Серии А выступает 20 команд.