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    Гарсия может сменить де Бура во главе «Интера»

    Бывший главный тренер «Ромы» Руди Гарсия может возглавить «Интер» и сменить на посту главного тренера Франка де Бура. Сообщается, что 52-летний специалист встретился с представителями миланского клуба и провел переговоры.

    Напомним, ранее сообщалось, что де Бур, возглавивший команду в начале нынешнего сезона, может быть отправлен в отставку, если «Интер» потерпит поражение в матче 4-го тура Серии А против «Ювентуса». На данный момент черно-синие занимают в турнирной таблице чемпионата Италии 12-е место.

    Источник: Football Italia

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    18.09.2016 12:01
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