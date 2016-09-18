Пике: «Мне понравилась новая схема игры»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями после победы в матче четвертого тура Примеры против «Леганеса» (5:1).

«Мы показали, что находимся в отличной форме. Первый тайм проходил в равной борьбе, потому что соперник пытался прессинговать нашу оборону. Со временем наши нападающие получили пространство у ворот «Леганеса», и я думаю, что счет полностью отражает происходившее на поле. Суарес, Неймар и Месси проделали фантастическую работу.

Что касается схемы 3-4-3, то у нас талантливая и высококлассная команда, так что мне понравилось», – сказал Пике.