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    «Ювентус» может предложить Санчесу зарплату в 200 тысяч в неделю

    Руководство «Ювентуса» намерено приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации источника, туринский клуб готов предложить 27-летнему чилийцу недельный оклад в размере 200 тысяч фунтов. В ближайшие недели черно-белые сделают «канонирам» официальное предложение.

    По данным Transfermarkt, стоимость Санчеса составляет 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в АПЛ пять матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.09.2016 20:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      murakami777 19 сентября 2016, 04:29

      оставайся в Арсенале, Санчес))

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 сентября 2016, 22:27

      Дибала игвоин куда им он

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 17 сентября 2016, 21:23

      Идеально подошёл бы Ювентусу! Три года хочу этот трансфер

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