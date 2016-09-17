«Ювентус» может предложить Санчесу зарплату в 200 тысяч в неделю

Руководство «Ювентуса» намерено приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации источника, туринский клуб готов предложить 27-летнему чилийцу недельный оклад в размере 200 тысяч фунтов. В ближайшие недели черно-белые сделают «канонирам» официальное предложение.

По данным Transfermarkt, стоимость Санчеса составляет 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в АПЛ пять матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.