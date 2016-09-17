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    «Локомотив» выехал на игру с «Уфой» на поезде

    «Локомотив» выехал на домашний поединок седьмого тура РФПЛ против «Уфы» на поезде. Красно-зеленые произвели посадку на платформе Московского центрального кольца (МЦК) «Ботанический сад» и добрались до станции «Локомотив», находящейся рядом с ареной в Черкизово.

    МЦК – вид наземного транспорта, который представляет собой внутригородской пассажирский электропоезд, передвигающийся по Малому кольцу Московской железной дороги.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.09.2016 17:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +281

      serhz 18 сентября 2016, 10:22

      станцию ФНЛ не проезжают ?

      0
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      Рейтинг: +22

      Alex5813 17 сентября 2016, 18:06

      ЛОКО ВПЕРЁД!!!

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 сентября 2016, 18:01

      Локо на исконном транспорте)) Осталось,чтобы ЦСКА на лошадях ну итд итп)))

      5
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > Legioner-05 17 сентября 2016, 19:49

      Четко!!!)))))

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      Рейтинг: +11

      Дэс > vit1903 17 сентября 2016, 23:57

      А причём здесь свиньи, мы же мясные, гладиаторы. А свиньи это уже ваша злоба о вас говорит ) Вот вы ЦСКА на конях поскачете, а мы позади вас запрягать будем ))

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