Аленичев: «Был расстроен и удивлен тем, что увидел в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился подробностями своего ухода из московского клуба, а также подчеркнул, что по-прежнему желает привести красно-белых к чемпионству в РФПЛ.

– Что вы сказали футболистам в раздевалке после рокового поражения от АЕКа?

– Что более слабого соперника нельзя обыграть только на голом классе. Недопустимо выходить на поле с подобными мыслями! Нужно всегда проявлять характер, независимо от того, кто напротив тебя – коллектив первой или второй лиги в Кубке, или АЕК. Открыто сказал ребятам, что необходимо было выкладываться по полной.

– Не возникло тогда ощущения, что это ваш последний разговор с командой?

– Да, понимал, что это, возможно, так: в какой-то степени прощался. Потому и пожелал игрокам всегда проявлять силу воли, никогда не относиться к сопернику с пренебрежением.

– Что происходило дальше?

– На следующий день у нас был выходной. Мне позвонил Сергей Юрьевич Родионов и попросил приехать в клуб. Там услышал, что руководство хочет расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В принципе был готов к такому повороту событий. Не возникло никакого недопонимания, все прошло нормально.

– Не считаете, что рано возглавили «Спартак»? Может быть, следовало пройти еще одну-две ступени?

– Я принял «Спартак» поздно – нужно было на год раньше! Видел все, что происходило в клубе, знал обо всем! Там же работы оказалось непочатый край! Чем раньше пришел бы, тем лучше.

– Опишите тремя словами этот год у руля красно-белых.

– Назову одно: расстройство.

– Имеете в виду результат работы или сам процесс?

– Все вместе. Понимал, куда иду и что меня ждет. Но был расстроен и удивлен тем, что увидел. Я хотел родной «Спартак» поднять на другой уровень и, считаю, сделал все, что мог. Но одно дело, когда у тебя есть помощь хотя бы с одной стороны. Другое дело, если работаешь и не понимаешь, кто тебе поможет, а кто подставит.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее?​

– Было три-четыре звонка с предложениями. Вот в Италии, например, сказали, что есть варианты с трудоустройством, но ответил, что хочу работать в России. Ставлю перед собой задачу выиграть чемпионат России. Леонид Викторович побеждал в Премьер-лиге с ЦСКА, а мне хочется сделать это со «Спартаком». И в этом году рассчитывал на это, но не получилось. Стану учиться дальше, чтобы мечта сбылась. И верю, что так будет!

– Допускаете вариант, при котором возьмете титул не со «Спартаком»?

– Допускаю. Но мечтаю сделать это именно с красно-белыми!