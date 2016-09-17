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  • Аленичев: «Был расстроен и удивлен тем, что увидел в «Спартаке»

Аленичев: «Был расстроен и удивлен тем, что увидел в «Спартаке»

17 сентября 2016, 01:51
38

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился подробностями своего ухода из московского клуба, а также подчеркнул, что по-прежнему желает привести красно-белых к чемпионству в РФПЛ.

– Что вы сказали футболистам в раздевалке после рокового поражения от АЕКа?

– Что более слабого соперника нельзя обыграть только на голом классе. Недопустимо выходить на поле с подобными мыслями! Нужно всегда проявлять характер, независимо от того, кто напротив тебя – коллектив первой или второй лиги в Кубке, или АЕК. Открыто сказал ребятам, что необходимо было выкладываться по полной.

– Не возникло тогда ощущения, что это ваш последний разговор с командой?

– Да, понимал, что это, возможно, так: в какой-то степени прощался. Потому и пожелал игрокам всегда проявлять силу воли, никогда не относиться к сопернику с пренебрежением.

– Что происходило дальше?

– На следующий день у нас был выходной. Мне позвонил Сергей Юрьевич Родионов и попросил приехать в клуб. Там услышал, что руководство хочет расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В принципе был готов к такому повороту событий. Не возникло никакого недопонимания, все прошло нормально.

– Не считаете, что рано возглавили «Спартак»? Может быть, следовало пройти еще одну-две ступени?

– Я принял «Спартак» поздно – нужно было на год раньше! Видел все, что происходило в клубе, знал обо всем! Там же работы оказалось непочатый край! Чем раньше пришел бы, тем лучше.

– Опишите тремя словами этот год у руля красно-белых.

– Назову одно: расстройство.

– Имеете в виду результат работы или сам процесс?

– Все вместе. Понимал, куда иду и что меня ждет. Но был расстроен и удивлен тем, что увидел. Я хотел родной «Спартак» поднять на другой уровень и, считаю, сделал все, что мог. Но одно дело, когда у тебя есть помощь хотя бы с одной стороны. Другое дело, если работаешь и не понимаешь, кто тебе поможет, а кто подставит.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее?​

– Было три-четыре звонка с предложениями. Вот в Италии, например, сказали, что есть варианты с трудоустройством, но ответил, что хочу работать в России. Ставлю перед собой задачу выиграть чемпионат России. Леонид Викторович побеждал в Премьер-лиге с ЦСКА, а мне хочется сделать это со «Спартаком». И в этом году рассчитывал на это, но не получилось. Стану учиться дальше, чтобы мечта сбылась. И верю, что так будет!

– Допускаете вариант, при котором возьмете титул не со «Спартаком»?

– Допускаю. Но мечтаю сделать это именно с красно-белыми!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (38)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1474067280
Арсеналу сейчас бы пригодилься
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headdevil
1474068831
Игрок Алень замечательный был, а тренер пока не сформировался
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cska-62
1474070684
Вас бы вместе с "Леонидом Викторовичем" пожизненно... телят гонять в колхозе! В специально созданном для тех, кто возомнил себя тренером!
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ivanthebest
1474072023
зря отказался.... если серия А, то нужно возглавлять любую команду, кроме конечно Палермо, набираться опыта и расти...
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СЛАВА 81
1474072375
В Италию ехать отказался работать, от такого опыта отказался... Не правильно поступил. (мягко сказать)
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GeorgeXIII
1474077805
Спартак и без тебя победит
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bafor
1474090776
Опыта надо набираться и набираться Аленичеву. И характер ему нужен более строгий. Не хотел играть при нём Спартак. И не мог заставить Аленичев футболистов Спартака играть в полную силу. Вон Каррера на опыте рулит Спартак. А Аленичев ничего не умеет, а ехать в Италию, что бы чему-нибудь научится, не захотел. Умник хренов.
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richi
1474093217
Кто кричал, что Аленичев мужик, сам подал в отставку? Ставьте лайки, крючкохвостые.
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gor77
1474097551
Бомбардир!! У ж перепечатывайте полностью интервью!!! Пропущенное: – А что почувствовали, когда в конце прошлого сезона Леонид Федун назвал пятое место "Спартака" позором? Красно-белые попали в еврокубки, а тут последовала такая реакция высшего руководителя. Не возникло желания написать заявление об уходе уже тогда? – Не скрою, испытал шок, когда в первый раз услышал, что Леонид Арнольдович так сформулировал. Но довольно быстро пришел в себя. – Почему? – Потому, что знаю Федуна, – он может на эмоциях что-то сказать, а уже через пять минут остыть. Но сначала, конечно, не понял, зачем такое нужно было произносить публично. Команда вроде нормально выступала – четыре матча подряд провели на ноль, во всех победили. Мне кажется, Леонид Арнольдович сам потом сожалел о сказанном. – По-вашему, пятое место – не позор? – В тот момент – вполне приемлемый результат. Кто-то хотел бронзу, кто-то думал о серебре. Но с учетом всех обстоятельств, пятое место – нормальный итог чемпионата. Не хочу хвастаться, бить себя в грудь, но тогда это был наш максимум. И ещё. – У Карреры будет поддержка в клубе? – Думаю, да. Руководители хотели итальянского тренера, они его и получили. Хотя не могу понять, почему нужен именно итальянский подход. Как получится у Массимо – не знаю, но желаю ему удачи. – Глушаков недавно заявил в интервью "СЭ": "Спартак" играет с душой. Давно такого не было". Но не верю, что при Аленичеве красно-белые выходили на поле без души. – Каждый имеет право высказывать свое мнение. Кого-то я не устраивал, наверное. Но у тренера есть свое видение игры, требования, которым должны подчиняться все.
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APchelov
1474103169
Аленичев - это вечно унылый и расстроенный. С таким постным лицом чемпионства не видать )
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