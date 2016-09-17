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  • Аленичев: «Потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком»

Аленичев: «Потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком»

17 сентября 2016, 00:18
10

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что после своей отставки из московского клуба он постоянно хотел вернуться к тренерской работе.

«Теперь не вижу каждый день этих замечательных футболистов, людей в клубе и на базе. Все это пока непривычно. Сразу после ухода из команды улетел в Италию, чтобы от всего отвлечься. Отдохнул, поплавал, позагорал. Но лучше, безусловно, каждый день работать. Так что месяц получился довольно скомканным: утром просыпаюсь с одним и тем же желанием – тренировать, тренировать и еще раз тренировать. Хочется вновь работать с игроками, объяснять им, как добиваться побед. Впрочем, потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком». Было тяжело, сейчас уже легче. Что ж – такова тренерская доля», – сказал Аленичев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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Ubuntu
1474062721
не он первый, не он последний, в Спартаке текучка тренеров огромная
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exreporter
1474063402
некоторые люди слишком рано причисляют себя к тренерам. Тренер или не тренер ясно лет через 7-8. Не всякий знаменитый игрок становится Тренером.
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sciline10
1474063524
а теперь представим, что первая часть сезона зависит скорее от предсезонной подготовки, нежели от каких-то невероятных идей тренера, кто лучше физически готов, тот лучше и пройдёт начало дистанции, так всегда было, и на мой взгляд, победы спартака сейчас процентов на 70 заслуга Аленичева, а вот во второй половине мы уже увидим спартак нового тренера, если конечно увидим) кто бы как не кричал- пришёл новый тренер и сразу результат дал, такого не бывает, как правило пол года-год как раз адаптации.
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ivanthebest
1474071470
Дима свой человек и даже после Аека, лично я не хотел его отставки... но так случилось... Хотелось бы пожелать ему найти поскорее новый клуб, набраться опыта и, возможно, через несколько лет он снова вернётся в спартак.
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спартак спартаков1
1474094499
ОН И СДЕЛАЛ СПАРТАК.А КАРРЕРА НА ГОТОВЕНКОЕ ПРИШЁЛ
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товрос
1474097521
по моему сейчас бы и у Аленичева было все в порядке.теперешняя игра спартака это его заслуга.За такое короткое время Каррера не смог бы ничего сделать
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APchelov
1474104095
Как девочка, прям. Ему женскую команду надо попробовать )
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Kareon
1474104334
Нужно было дать сезон до работать если нет чемпионства тогда и увольнять тем более победа у тула была крупная
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