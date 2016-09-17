Аленичев: «Потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что после своей отставки из московского клуба он постоянно хотел вернуться к тренерской работе.

«Теперь не вижу каждый день этих замечательных футболистов, людей в клубе и на базе. Все это пока непривычно. Сразу после ухода из команды улетел в Италию, чтобы от всего отвлечься. Отдохнул, поплавал, позагорал. Но лучше, безусловно, каждый день работать. Так что месяц получился довольно скомканным: утром просыпаюсь с одним и тем же желанием – тренировать, тренировать и еще раз тренировать. Хочется вновь работать с игроками, объяснять им, как добиваться побед. Впрочем, потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком». Было тяжело, сейчас уже легче. Что ж – такова тренерская доля», – сказал Аленичев.