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    Бубнов: «Футболисты «Спартака» понимают своего тренера и знают, во что играют»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком» (1:3).

    «Оренбург» выглядит лучше всех остальных аутсайдеров. У команды Роберта Евдокимова поставлена игра, она хорошо организована и сбалансирована, неплохо выполняется переход из обороны в атаку, да и с физикой полный порядок. В матче со «Спартаком» опять не удалось отличиться с игры, но с таким подходом «Оренбург» рано или поздно прорвет. У хозяев сегодня было даже больше острых моментов, чем у красно-белых, а реализовать их не удалось даже не столько из-за нехватки исполнительского мастерства, сколько по причине невезения. На пути мяча неоднократно вставали Артем Ребров и каркас ворот. На мой взгляд, несмотря на поражение, эта игра была лучшей в исполнении оренбуржцев в чемпионате, и она придаст им уверенности в своих силах, а болельщикам — веры в команду.

    На развитие событий в матче большое влияние оказал быстрый гол Квинси Промеса. Голландец нанес хороший удар, но других моментов у красно-белых до перерыва в общем-то и не было. Ключевой эпизод матча произошел во втором тайме, когда «Оренбург» не реализовал убойный момент, и тут же в ответной атаке дубль оформил Промес. Забей, Прудников или Воробьев, игра пошла бы по иному сценарию. Наверное, здесь уместно говорить о факторе удачи, хотя гости вскоре подкрепили успех восхитительным третьим голом, который придумали тот же Промес и Жано. Но в очередной раз стоит отдать должное подопечным Евдокимова, которые не опустили рук, а создали еще несколько хороших моментов.

    Что касается «Спартака», то команда Массимо Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линию. В былые годы в споре с аутсайдером «Спартак», пропустив ответный мяч, мог бы расклеиться, но сейчас красно-белые играют иначе. Итальянский тренер подпитывает команду эмоциями, а главное — сбалансировал игру, четко расставив игроков в атаке, скорректировав действия обороны. Футболистам «Спартака» и до Карреры случалось проявлять характер, они профессионалы, но теперь четко сознающие, чего от них требует наставник. «Спартак» понимает, во что играет, и это действо приносит ему удовольствие. И даже фортуна не в первый раз встала на сторону московского клуба. Если придерживаться заданной линии — результат придет, и он будет хорошим», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.09.2016 20:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 сентября 2016, 15:56

      А Бубнов то липовый! Куда дели настоящего, гады?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 17 сентября 2016, 04:15

      Бубнила, спой ещё - аллилуйя, Спартак! Классический анекдот СССР 60-х годов про опоздавшего на матч болельщика спартачей - "Какой счёт? А кто играет? А во что играют?" Спс Marqello, напомнила...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 17 сентября 2016, 00:49

      Вперёд Спартак!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 17 сентября 2016, 00:42

      Бубнов, ты ли это?! Что-то с начала сезона одна история убедительней другой))) Лечение что-ли подействовало, или пить перестал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 16 сентября 2016, 22:15

      это точно Бубен писал?

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > kvm 16 сентября 2016, 22:41

      тоже сомневаюсь

      2
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      Рейтинг: +11234

      alp 16 сентября 2016, 22:05

      Спартак набирает очки с аутсайдерами, и болелы в эйфории уже золотые медали примеряют... рано! очень рано. хотя, не спорю, играть с сильным соперником гораздо интереснее, чем с тем говяжьим шлепком, которым спам был последние 5 лет. вам удачи, но Зенит будет первым :-)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > Feeord 16 сентября 2016, 22:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты выбирай выражения, браток. мне не к лицу к спаму цеплятся - мне на него насрать. другое дело что с сильным спамом интереснее выигрывать

      -5
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > alp 16 сентября 2016, 22:43

      напомни как вы с аутсайдером сгоняли?

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp > VVK13 16 сентября 2016, 22:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      3-4 , а что?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Arn 16 сентября 2016, 21:21

      главное не теряют очки с аутсайдерами

      6
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 16 сентября 2016, 21:17

      Да ладно ... Бубнов таким литературным слогом не говорит/не пишет ... мне кажется, его подставили )))

      -2
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