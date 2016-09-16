Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов: «Здорово, что взяли три очка. Впереди еще будут сложные матчи»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов подвел итоги победного матча 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (3:1).

    «Начали матч очень хорошо, забили гол. Но потом сбавили обороты. Наверное, быстрый мяч расслабил. Еще и пенальти в концовке тайма. Доиграли до перерыва по счету. Вторую половину снова начали неважно. Но зато забили два гола, сделали результат. Тяжело спорить с пенальти, если его назначили, — 11-метровые ведь почти никогда не отменяют.

    Зе Луиш чуть с ума не сошел? Эмоции, футбол. Это нормально — от такого никто не застрахован. Здорово, что смогли взять три очка. Но идеальных сезонов не бывает. Естественно, у «Спартака» еще будут сложные матчи», — сказал Кутепов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2016 20:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 17 сентября 2016, 09:49

      Победили,а остальное не важно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 сентября 2016, 22:52

      Илья молодец! Вроде закрепился! Давай расти до сборной, пора там защиту обновлять

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11