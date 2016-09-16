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    Мостовой: «Спартаку» фартит. «Оренбург» не заслуживал поражения»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Напомним, красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 3:1 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.

    «Спартаку» фартит, а когда фартит, невольно думаешь о чемпионстве. Но пока об этом рано говорить. Можно вспомнить, когда ЦСКА выигрывал вроде бы незаслуженно. У «Спартака» сейчас происходит примерно то же самое. При счете 1:1 у «Оренбурга» был моментище. Забей тогда, и при счете 2:1 красно-белым было бы сложно отыграться.

    Почему «Спартак» допустил такое большое количество ошибок в обороне? Футболисты понимали, что в любой момент могут добавить и забить, что и произошло. Не сказал бы, что «Оренбург» заслуживал поражения. Просто у красно-белых есть такой игрок как Квинси Промес, который может забить и отдать. Хорошо сыграл Артем Ребров. Но ему нужно перестать целовать штанги – это некрасиво. Молодые игроки всегда любят показухой заниматься», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2016 19:32
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +47

      Srres 17 сентября 2016, 13:43

      За...б Мостовой, ху....той всякой обижается что его ни куда не берут!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 сентября 2016, 06:17

      Фартит сильнейшему, Спартак по игре и по составу сильнее Оренбурга!

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 17 сентября 2016, 00:56

      пусть говорят что угодно про Спартак, а буду говорить вперёд Спартак!!!!

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 17 сентября 2016, 00:48

      Советский СПАРТАК , уважал , довелось многих ветеранов Спартака видеть и с некоторыми общаться ....К современному Спартаку , никак не отношусь . но если играют и выигрывают , значит есть коллектив , может и выиграют чемпионат .... А вот , Мостовой не прав ....

      2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 16 сентября 2016, 22:50

      Ерунду сказал про Реброва.
      Футболисты, как и фанаты - по большей мере - люди суеверные и всяким привычкам придают большое значение. Шапка-петушок Сёмина,например)
      Пусть целует штанги сколько влезет,это не от молодости зависит

      5
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      Рейтинг: +101

      bearglass 16 сентября 2016, 22:38

      Кто то газон целует, другие апельсиновые корки в гетры подкладывают, а Ребров штанги целует. В спорте есть место суевериям

      4
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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 16 сентября 2016, 20:45

      Побеждает сильнейший! А повезло-не повезло это разговор ниочем.

      6
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 сентября 2016, 20:35

      Если бы бабушке член, Саша, была бы дедушкой!

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 сентября 2016, 20:25

      Коротко:везет сильнейшим!А целовать или нет штанги это на усмотрение игрока,никто не может ему это запретить!

      9
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 сентября 2016, 20:14

      Оборона пожарила, заставляли нервничать, но итог игры ПОБЕДА СПАРТАКА! Оренбург, спасибо за игру, играли до последнего! Хороший матч, Красно-белые с победой!!!

      9
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