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    Инфантино: «Отчет Макларена не входит в компетенцию ФИФА»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино не собирается следовать модной сейчас тенденции и осуждать российский футбол из-за отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

    «Могу сказать, что отчет Макларена не входит в мою компетенцию. У меня, как у главы ФИФА, задача заниматься футболом и допингом только в футболе. Если в докладе будут содержаться упоминания о допинге в футболе, то ФИФА будет разбираться в этом.

    Уверен, что мы должны рассматривать предстоящий чемпионат мира как шанс для ФИФА и России показать себя в позитивном ключе как организатора и принимающую сторону», – приводит слова Инфантино агентство AP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 15:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 16 сентября 2016, 18:24

      Это он пока так говорит, а когда пойдет очередная антироссийская волна, мнение может поменяться на совсем противоположное.

      1
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 сентября 2016, 18:05

      Мужик! Только надолго ли его хватит..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 16 сентября 2016, 17:15

      Не было жалоб на допинг в российском футболе? Естественно, результатов то нет. Но ты,Инфантино,погоди, что-нибудь нароют ещё до ЧМ-2018.

      0
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      Рейтинг: +8

      Stepanida 16 сентября 2016, 16:37

      удивительное дело, что антироссийских людей на такие должности не ставят..

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Stepanida 16 сентября 2016, 16:47

      как не ставят, а Платини...

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 сентября 2016, 15:55

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 16 сентября 2016, 15:33

      Нужно передать ФИФА полномочия МОК.

      2
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