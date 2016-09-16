Джорджевич: «Я очень-очень устал. Не столько физически, сколько эмоционально»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениям после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива (4:3).

– Сегодня мы доказали, что возможно все. Было тяжело при счете 3:0, но после первого забитого мяча мы подумали, что сумеем это сделать. Конечно, помогла красная карточка, и мы довели дело до конца.

– Вы все выходите очень спокойными. Эмоции остались на поле?

– Я очень-очень устал. Не столько физически, сколько эмоционально. Я очень рад, что мы добились такой важной победы. Но теперь все – работаем дальше.

– Можете вспомнить свой забитый мяч?

– Я знал, что, когда Жулиано с мячом, он сделает хорошую подачу. Ждал от него заброса, когда вошел в штрафную. К счастью, он получился отличный.

– Для вас это уже добрая традиция забивать решающий мяч?

– Для каждого игрока лучшее, что есть в футболе, – это победный мяч. У меня это получилось во второй раз в сезоне. Надеюсь, будут еще.

– То есть Джорджевич – это джокер?

– Ну, может быть, сейчас – да, – сказал Джорджевич.