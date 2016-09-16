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    Лига Европы. «Аякс» переиграл «Панатинаикос», «Стандарт» и «Сельта» не выявили сильнейшего

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Аякс» оказался сильнее «Панатинаикоса» со счетом 2:1. В составе амстердамцев забивали Бертран Траоре и Хайро Ридевальд, за хозяев отличился Маркус Берг.

    В другой встрече группы «Стандард» не определили победителя «Сельта».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

    Стандард (Бельгия) – Сельта (Испания) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Доссеви, 4; 1:1 – Росси, 13.

    Панатинаикос (Греция) – Аякс (Голландия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Берг, 6; 1:1 – Траоре, 34; 1:2 – Ридевальд, 67.

    Удаления: Иванов, 69 – Зиех, 79.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 00:02
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