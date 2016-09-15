Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крапивка: «Вокруг «Кубани» пытаются создать негативную атмосферу»

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка рассказал о текущем положении дел в краснодарском клубе, отметив, что игроки и тренерский штаб были предупреждены о возможных задержках в заработной плате.

    – Долги у «Кубани» существуют. Однако на момент подписания контрактов с тренерским штабом и футболистами мы предупреждали их, что могут возникнуть проблемы со своевременной выплатой. Основные спонсорские выплаты должны произойти в четвертой декаде года – октябрь, ноябрь и декабрь. Мы взяли клуб с долгами, намерены рассчитаться с ними и погасить новые задолженности. Работа ведется, все были заранее предупреждены. Никаких волнений нет, катастрофической ситуации тоже. Вокруг «Кубани» пытаются создать негативную атмосферу.

    – Избиение Игоря Армаша тоже из разряда вымыслов?

    – Да. Был эмоциональный разговор, но не более.

    – Как прокомментируете, что «Кубань» может стать банкротом.

    – Полная ерунда. Мы даже сохранили молодежный состав, создав «Кубань-2», которая играет во второй лиге. Там есть плеяда молодых талантливых ребят, которых ждем если не в этом году, то в следующем точно. У нас есть ряд спонсоров, ведем переговоры о строительстве академии. Уже есть эскизы, выделена земля под будущую стройку.

    – В связи с неудачным стартом задачи на сезон корректировались?

    – Все остается в силе – рассчитываем вернуться в Премьер-лигу. Чемпионат длинный, команда в последних играх показала, что боеспособна. Еще раз прошу болельщиков не поддаваться на провокации и не доверять непроверенной информации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2016 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 17 сентября 2016, 21:36

      конец Кубани долродавались замызгали хорошую команду чиновники....и не хрен бюджетные деньги хавать...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11