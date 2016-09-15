Роналду: «Реалу» по силам стать первой командой, выигравшей ЛЧ два раза подряд»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от волевой победы над «Спортингом» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что 31-летний форвард является воспитанником лиссабонского клуба.

«Немного больно играть против этой команды и забивать в ее ворота, но сегодня я защищаю цвета «Реала». Я люблю этот клуб, он в моем сердце, но играть против «Спортинга», в котором я вырос, было очень непросто. Эта команда всегда будет четко придерживаться плана на игру. Ее тренер очень умен, и он знает, как осложнить жизнь. «Спортинг» был близок к победе над нами.

Мы понимали, что защищаем титул. Все команды будут изо всех сил стараться нас обыграть. Мы были готовы к такому. Мы намерены сохранять спокойствие и все делать правильно, а также верить, что нам по силам вновь взять трофей. Если у «Реала» все получится, то он станет первой командой, выигравшей турнир два года подряд в эру Лиги чемпионов», – подчеркнул Роналду.