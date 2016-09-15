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  • Роналду: «Реалу» по силам стать первой командой, выигравшей ЛЧ два раза подряд»

Роналду: «Реалу» по силам стать первой командой, выигравшей ЛЧ два раза подряд»

15 сентября 2016, 14:05
11

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от волевой победы над «Спортингом» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что 31-летний форвард является воспитанником лиссабонского клуба.

«Немного больно играть против этой команды и забивать в ее ворота, но сегодня я защищаю цвета «Реала». Я люблю этот клуб, он в моем сердце, но играть против «Спортинга», в котором я вырос, было очень непросто. Эта команда всегда будет четко придерживаться плана на игру. Ее тренер очень умен, и он знает, как осложнить жизнь. «Спортинг» был близок к победе над нами.

Мы понимали, что защищаем титул. Все команды будут изо всех сил стараться нас обыграть. Мы были готовы к такому. Мы намерены сохранять спокойствие и все делать правильно, а также верить, что нам по силам вновь взять трофей. Если у «Реала» все получится, то он станет первой командой, выигравшей турнир два года подряд в эру Лиги чемпионов», – подчеркнул Роналду.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Спортинг Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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iron_Savior
1473937749
С такой игрой - очень вряд ли...Спортинг вполне мог победить
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Munez89
1473937776
Нормальное интерьвью, без закидонов и понтов, красавчик!
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panmon
1473940518
не праздновать гол на последней минуте матча - респект
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киришанин
1473949457
Эта Лига Чемпионов непредсказуема как никогда))
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4agaaa
1473951724
На тоненького вырвали победу у Спортинга, а если бы это была Бавария или Барса??? Как бы им отгрузили 2 мяча за 1,5 минуты???Надо прибавлять, тогда и уже разговаривать о победе в турнире!(при всём моём уважении к Королевскому клубу!)
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kella
1473951980
Ну если с группы выйдете, то тоды да!
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Romio-xxx
1473953840
Правило показывает,что команда выигравшая в прошлом сезоне,следующий проваливает со свистом.
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subbotaspartak
1473954323
Могут и победить, всего-то делов, Не напороться на Ростов.
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Абу Зейд Небесный
1474007406
Пока никому не удавалось, даже имея более стабильную игру на протяжении нескольких сезонов. Тем она и прекрасна, Лига Чемпионов, что никогда не знаешь, как сложится следующий матч. P.S. Снова увидим: Реал, Бавария, Барселона и Атлетико? У кого какое мнение?
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de bruyne
1474232983
В группе первое место займи сначала
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