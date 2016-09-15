Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виталий Денисов: «Чувствуется, что в «Локомотив» вернулась легенда»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов в преддверии матча 7-го тура чемпионата России с «Уфой» рассказал, как в клубе восприняли возвращение Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников.

    – Тренерский штаб уже говорил что-то по поводу следующего соперника – «Уфы»? Конкретные задачи, установки?

    – Определенные наработки уже есть, но конкретика впереди, на теоретическом занятии, где нам все расскажут и будет разбор соперника.

    – Следующий матч – первый домашний для Юрия Семина после долгожданного возвращения в «Локо». Все болельщики его очень ждут. У вас есть определенные мысли по этому поводу? Чувствуете, что в клуб вернулась любимая всеми легенда?

    – По отношению окружающих, болельщиков и всех людей, которые работают в клубе, конечно, это сильно чувствуется. Да я и сам прекрасно знаю, кто такой Семин и кем он является для «Локомотива». Но, думаю, сам Юрий Павлович старается на этом не зацикливаться, а сосредоточивается на работе. А больше добавить нечего.

    – После эмоциональной победы над «Краснодаром» команду психологически чуть отбросило назад – дерби проиграно. В этом отношении матч с «Уфой» приобретает особый смысл?

    – Не сказал бы. Да, у команды случился определенный спад, всем вместе нужно из него выходить. Такое нередко случается в футболе. Не стоит загружаться, нужно усердно работать, анализировать свою игру и улучшать действия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2016 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11