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Дюгарри симулировал слезы, чтобы покинуть «Барселону»

15 сентября 2016, 08:29
3

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри отметил, что в свое время покинул каталонский клуб, разыграв перед тогдашним наставником команды Луи ван Гаалом небольшой спектакль.

«Я полгода не мог понять, что делаю в этом клубе. У меня был на руках трехлетний контракт, но хотел покинуть «Барселону». Я пошел в кабинет ван Гаала, где перед ним симулировал слезы и попросил его отпустить меня. Он заверял, что верит в меня. На это я спросил его, зачем же тогда заставляют действовать на позиции шестого номера», – рассказал Дюгарри в программе Le Vestiaire.

Напомним, Дюгарри выступал за «Барселону» с 1997 по 1998 год, а затем подписал контракт с «Марселем».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона ван Гаал Луи
Комментарии (3)
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овертайм
1473919483
в барсе одни плаксы, это традиция)
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Фан666
1473920205
Французы они такие! Последний из мушкетёров!
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Бонс
1473963720
В актёры мог бы пойти.
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