Дюгарри симулировал слезы, чтобы покинуть «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри отметил, что в свое время покинул каталонский клуб, разыграв перед тогдашним наставником команды Луи ван Гаалом небольшой спектакль.

«Я полгода не мог понять, что делаю в этом клубе. У меня был на руках трехлетний контракт, но хотел покинуть «Барселону». Я пошел в кабинет ван Гаала, где перед ним симулировал слезы и попросил его отпустить меня. Он заверял, что верит в меня. На это я спросил его, зачем же тогда заставляют действовать на позиции шестого номера», – рассказал Дюгарри в программе Le Vestiaire.

Напомним, Дюгарри выступал за «Барселону» с 1997 по 1998 год, а затем подписал контракт с «Марселем».