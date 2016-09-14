Шалимов: «Будем надеяться, что первая игра после смены тренера будет эмоциональной»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга».

– Исходя из опыта, первая игра после смены тренера часто бывает эмоциональной. Будем надеяться, что так оно и будет.

– Эмоциональная игра подразумевает атакующую тактику?

– Игра состоит из атаки и обороны. В зависимости от хода игры соотношение может меняться. Мы будем придерживаться своей игры в короткий и средний пас. «Зальцбург» обычно начинает дома очень агрессивно, и нам надо сыграть в дебюте матча с такой же агрессией, чтобы остановить этот порыв. А дальше будет видно, – сказал Шалимов.

Матч «Зальцбург» – «Краснодар» состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.