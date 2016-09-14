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    Агент Петреску: «Дан никуда уходить не собирается, несмотря на задолженности по зарплате»

    Агент главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что его клиент продолжит работу с командой, несмотря на тяжелое финансовое положение клуба.

    «У Дана Петреску действующий контракт с футбольным клубом «Кубань, и никуда он уходить не собирается, несмотря на то, что у него есть задолженности по зарплате.

    В клубе есть проблемы, в том числе и финансовые, но мы надеемся, что клуб выполнит свои финансовые обязательства перед Петреску», – сказал Пырнэу.

    Ранее сообщалось, что «Кубань» имеет шестимесячный задолженности по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки.

    Источник: Р-Спорт

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    14.09.2016 20:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 сентября 2016, 17:51

      Хороший был футболист. В составе Стяуа против Милана(Гуллит,Ван-Бастен...та ещё машина была) в финале кубка чемпионов в 89 играл.Настырный, он и сейчас такой...

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 20:29

      Да бежать от туда надо пока банкротами они себя не признали

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