Бен-Хаим: «Понятно, что «Зенит» сильнее «Маккаби» практически по любому параметру»

Защитник «Маккаби» из Тель-Авива Таль Бен-Хаим поделился ожиданиями от первого матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита». По словам игрока, питерский клуб превосходит израильтян практически по всем показателям.

«Понятно, что «Зенит» сильнее нас практически по любому параметру. Такие команды мы не видим в Израиле каждую неделю. Так что, если мы добьемся хорошего результата, это будет несомненным достижением. И тем не менее, в прошлом году мы играли в Лиге чемпионов против команд, бюджеты которых гораздо больше нашего, а игроки гораздо сильнее. Надеюсь, что в Лиге Европы нам удастся набрать приемлемое количество очков и показать позитивный футбол. Надеюсь, нам удастся выйти из группы», – заявил Бен-Хаим.