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    Агент: «Петреску вернулся в Россию не из-за денег»

    Агент главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнеу заявил, что румынский тренер отработает контракт до конца. Также представитель наставника сказал, что Петреску вернулся в краснодарский клуб не из-за денег.

    «Дан работает, пытается исправить турнирное положение «Кубани». У него действующий контракт и он намерен его исполнять. Знаю, что в клубе существуют проблемы с зарплатой. В идеале – когда футболисты не отвлекаются на то, что тебе не платят пять-шесть месяцев. Волнует ли Петреску финансовая сторона? В Китае у него был более выгодный контракт, чем в России, но сюда он вернулся не из-за денег», – поделился мнением Пырнеу.

    После 12 туров ФНЛ «Кубань» занимает 14 место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 14:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 14:43

      Ой зря вернулся в Кубань.

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