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    Мини-футбол. Сборная России разгромила Египет

    Сборная России добилась крупной победы над командой Египта в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.

    Дублями отметились Ромуло и Эдер Лима. Добавим, что помимо Египта в нашем квартете находятся также сборные Кубы и Таиланда.

    После двух туров подопечные Сергея Скоровича идут первыми в своей группе, имея в активе 6 очков. Последний матч нам предстоит с кубинцами.

    Чемпионат мира-2016. Группа В. 2-й тур

    Египет – Россия – 1:6 (0:4)

    Голы: 0:1 – Давыдов, 1. 0:2 – Эдер Лима, 2. 0:3 – Ромуло, 6. 0:4 – Ниязов, 17. 0:5 – Эдер Лима, 21. 0:6 – Ромуло, 29. 1:6 – Мизо, 35.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 14 сентября 2016, 14:39

      Ахаха автор исправь, кубАнцев на турнире нет))))

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      Рейтинг: +91

      Warrior God 14 сентября 2016, 13:34

      Ну бля чистые Россияне забили xD

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