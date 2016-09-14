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    Буффон: «Все в «Ювентусе» хотят выиграть Лигу чемпионов»

    Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от старта команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, «старой синьоре» будет противостоять «Севилья». Начало матча в 21:45 по московскому времени.

    «Победа в Лиге чемпионов – это не только моя мечта. Все в «Ювентусе» хотят этого и вместе мы попытаемся этого добиться. Того, что мы делали раньше в этом турнире оказалось недостаточно. Мы должны быть более амбициозными. Наша уверенность крепнет от того, что мы постоянно совершенствуемся. Мы как никогда уверены в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Мы становимся лучше с каждым годом», – заявил вратарь.

    Источник: Goal.com

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    14.09.2016 13:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 сентября 2016, 16:11

      удачи ЮВЕ в этом нелегком деле

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