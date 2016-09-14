«Боруссия» провела тренировку на поле «Юнайтед» перед встречей с «Сити»

В «Боруссии» из Менхенгладбаха с юмором подошли к проблеме, которая не позволила провести матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на выезде. Напомним, что встреча была перенесена из-за ливня. Немецкий клуб провел тренировку во вторник на поле «Манчестер Юнайтед», за что обещал поблагодарить своей игрой против «Сити».

«Спасибо, «Манчестер Юнайтед», что предоставил нам свое старое поле для тренировки. Постараемся отблагодарить вас за это в матче с «Сити», – говорится в Twitter немецкого клуба.

Встреча должна была пройти во вторник, однако сильный ливень в Манчестере сделал газон «Этихад Стэдиум» непригодным. Встреча начнется одновременно с другими матчами среды – в 21:45 по московскому времени.