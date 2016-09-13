«Манчестер Юнайтед» списал стоимость трансфера Швайнштайгера

«Манчестер Юнайтед» списал стоимость трансфера Бастиана Швайнштайгера и вывел покупку игрока из своих активов, говорится в опубликованном накануне финансовом отчете клуба. 32-летний немец перебрался на «Олд Траффорд» прошлым летом по приглашению Луи ван Гаала, однако был исключен из основного состава после прихода Жозе Моуринью.

Отметим, что в отчете от 30 июня 2016 года в разделе «Непредвиденные расходы» указана сумма в 6,7 миллионов фунтов, заплаченных клубом за трансфер Швайнштайгера, и дано пояснение: «Расходы, связанные с обесцененной регистрацией из-за снижения балансовой стоимости игрока, который больше не является членом первой команды».

Сам клуб до сих пор не озвучил официальную позицию по статусу игрока в команде.