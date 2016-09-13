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    Бышовец: «Ростов» может рассчитывать только на ничью с «Баварией»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о противостоянии 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». По словам специалиста, ростовчане могут рассчитывать на ничью в матче с немцами.

    «Положительный результат для «Ростова» уже можно будет назвать чудом. Команды находятся на несопоставимом уровне по мастерству игроков, по опыту. Игра ростовчан будет подразумевать рациональность и контригру.
    Главное, чтобы «Ростов» не проигрывал еще до матча. Команда под руководством Бердыева добилась выхода в групповой этап, поэтому то, что он остался в клубе – вполне естественно и положительно повлияет на настрой игроков.«Бавария» имеет все шансы на победу, и только грамотная организация игры сохраняет шансы «Ростова» на ничейный результат. Но я думаю, что сегодня победит «Бавария», – заявил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2016 16:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2016, 21:35

      Бышовец РАЗРЕШИЛ Ростову вничью сыграть! Ура! Может хватит "хоронить" Ростов до игры? Заколебали уже грамотеи! ВЫ довели Россию и ее чемпионат до такого уровня, так НЕ СКУЛИТЕ теперь! А верьте в свои клубы! Может свои тренерские дипломы с PRO съедите если Ростов выиграет! Ростов может, начитавшись ваших анализов настроиться и вопреки всех ваших прогнозов отыграть на победу! Это КУБКОВАЯ команда! Одну игру "на отлично" она сыграть может все назло!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 13 сентября 2016, 17:12

      Бедняги, угомониться не могут, прямо вот все прокомментировали и знают прямо-таки, на что кому рассчитывать, может просто подождать игры. Взорвали сайт постами под копирку...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > eleng 13 сентября 2016, 21:38

      А может лучше "лапки" поднять к верху до игры и не играть? Если все наши чинуши прочят поражение! Они, кстати, Ростов отправляли в лигу Европы до матча с Аяксом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 13 сентября 2016, 17:06

      В свое время рубин барсу в гостях победил. почему бы ростову не повторить подвиг?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 13 сентября 2016, 16:25

      Все надеются на чудо!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос > timurcet 13 сентября 2016, 16:51

      бывают , вспомни рубин с барселоной

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > timurcet 13 сентября 2016, 16:54

      Барса проиграла Алавесу 1-2 вчера

      2
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      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > timurcet 13 сентября 2016, 18:06

      но и помечтать не вредно

      -1
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