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    Черчесов принял участие в семинаре футбольных тренеров по итогам Евро-2016

    Наставник сборной России Станислав Черчесов принял участие в семинаре европейских тренеров в Париже, на котором был проведен детальный анализ чемпионата Европы-2016.

    В рамках конференции, которую посетили представители 55 национальных ассоциаций, был опубликован технический отчет по Евро-2016, подготовленный техническими наблюдателями под руководством Алекса Фергюсона.

    «Впечатления хорошие, удалось узнать много информативного. Хотя мы сами тоже просчитываем многие вещи, они иногда бывают недостаточно глубоки, и здесь мы много нового для себя услышали. Все это надо еще переварить и, естественно, сделать определенные выводы», – заявил Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    13.09.2016 01:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 сентября 2016, 11:08

      Спасибо за откровенность конечно, но занимать такие посты и потом удивляться новому, это по-меньшей мере - странно. Даже не логично.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Stepanida 13 сентября 2016, 10:19

      ещё в первый ряд забрался..

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 сентября 2016, 10:05

      Нормальный состав)))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 сентября 2016, 09:53

      Пролез таки в первый ряд)

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 13 сентября 2016, 08:09

      А смысл?

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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 сентября 2016, 05:12

      Только зря время потерял.

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