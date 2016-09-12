Созин: «Россия станет футбольной страной, когда трансляции будут вестись вместо шоу Малахова»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия не является футбольной страной.

«Футбольное сообщество не умолкает – каждый считает своим долгом высказаться, футбольная страна у нас или нет. Что ж, у любого есть право на мнение, но почему некоторые переходят на личность Слуцкого? Кто-то даже договорился до того, что припомнил ему неудачу на Евро. Неприятно читать такие высказывания, потому что еще совсем недавно мы всей страной радовались, что у нас наконец появился русский тренер, ликовали по поводу выхода на Евро, в который перестали верить при Капелло. Да, результат на Евро оказался отрицательным, и аргументированная критика наверняка была бы к месту, но некоторые попросту бросают камни в Слуцкого, банально придираясь к его словам.

В чем Слуцкий не прав? У нас одна спортивная газета, которую не в каждом городе можно купить, один спортивный канал, который показывает «Рэмбо», пара спортивных сайтов и горстка специалистов. Футбольные страны выглядят немного иначе. Посмотрите на Италию, где весь уик-энд на каждом канале футбол, на Англию, где в каждой газете футбола больше, чем во всех наших СМИ вместе взятых. А еще расскажите в Германии, что в российском чемпионате в кои-то веки аж два матча прошли при полных трибунах.

Когда у нас из каждого утюга будут говорить про футбол, когда на стадион будут ходить семьями, а трансляции будут вестись вместо шоу Малахова, вот тогда будем называть Россию в полной мере футбольной страной. Первым шагом к этому, наверное, станет появление корпоративной этики в футбольном сообществе, чтобы вместо язвительных замечаний в адрес профи появилось уважение к тем, кто своей работой делает футбол лучше и привлекательнее», – сказал Созин.