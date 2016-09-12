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  • Созин: «Россия станет футбольной страной, когда трансляции будут вестись вместо шоу Малахова»

Созин: «Россия станет футбольной страной, когда трансляции будут вестись вместо шоу Малахова»

12 сентября 2016, 23:24
11

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия не является футбольной страной.

«Футбольное сообщество не умолкает – каждый считает своим долгом высказаться, футбольная страна у нас или нет. Что ж, у любого есть право на мнение, но почему некоторые переходят на личность Слуцкого? Кто-то даже договорился до того, что припомнил ему неудачу на Евро. Неприятно читать такие высказывания, потому что еще совсем недавно мы всей страной радовались, что у нас наконец появился русский тренер, ликовали по поводу выхода на Евро, в который перестали верить при Капелло. Да, результат на Евро оказался отрицательным, и аргументированная критика наверняка была бы к месту, но некоторые попросту бросают камни в Слуцкого, банально придираясь к его словам.

В чем Слуцкий не прав? У нас одна спортивная газета, которую не в каждом городе можно купить, один спортивный канал, который показывает «Рэмбо», пара спортивных сайтов и горстка специалистов. Футбольные страны выглядят немного иначе. Посмотрите на Италию, где весь уик-энд на каждом канале футбол, на Англию, где в каждой газете футбола больше, чем во всех наших СМИ вместе взятых. А еще расскажите в Германии, что в российском чемпионате в кои-то веки аж два матча прошли при полных трибунах.

Когда у нас из каждого утюга будут говорить про футбол, когда на стадион будут ходить семьями, а трансляции будут вестись вместо шоу Малахова, вот тогда будем называть Россию в полной мере футбольной страной. Первым шагом к этому, наверное, станет появление корпоративной этики в футбольном сообществе, чтобы вместо язвительных замечаний в адрес профи появилось уважение к тем, кто своей работой делает футбол лучше и привлекательнее», – сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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Громит
1473732467
Абсолютно прав.
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Berdchanin
1473733429
Только Англия в футбол играет слабо ( сборная )
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ZhenjaSAB
1473735791
Мечты,мечты!
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kykyi
1473735813
Добавить нечего.
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subbotaspartak
1473739190
Судя по бесплатным репортажам на всю Россию У нас в футбол никого играть не просили.
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Atoniq
1473740555
вот еще бы вместо ДОМ-2,программы про футбол и сам футбол ставили,а Малахов ,фиг с ним,пусть говорит)
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yurdin
1473788461
К Слуцкому претензий нет, а про футбол в нашей стране всё по делу.Беспросвет, который может только ЧМ- 2018 всколыхнуть. И то сомневаюсь.
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iuda
1473831466
Да, как при Брежневе, не было шоу малаховых и гузеевых, а был футбол или хоккей. И женщины смотрели
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