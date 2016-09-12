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    «Зенит» намерен предложить Витселю новый контракт со значительным увеличением зарплаты

    «Зенит» не оставляет попыток сохранить в команде полузащитника Акселя Витселя. Руководство петербуржцев намерено продлить соглашение с 27-летним игроком на более выгодных для него финансовых условиях.

    Действующий контракт футболиста истечет в июне следующего года. Нынешним летом бельгиец практически перешел в «Ювентус», пройдя в туринском клубе медосмотр, однако в последний момент сделка была заблокирована. Как сообщил позже генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов, трансфер не был осуществлен по причине того, что «Зениту» не удалось договориться с игроком на замену Витселю. На днях стало известно, что речь шла о хавбеке Кристиане Нобоа из «Ростова».

    «Ювентус» не собирается сдаваться и приступит к обсуждению вероятного личного контракта с отцом футболиста в ближайшее время. «Бьянконери» надеются, что грядущей зимой им удастся заполучить Витселя по более выгодной цене ввиду скорого истечения его договора с «Зенитом».

    Источник: Calciomercato

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    12.09.2016 15:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 13 сентября 2016, 04:59

      Питерские помещики,- "Зенит"-, как вцепились в Витселя, так и не отпускают. Зачем тогда Новосельцева утащили? А Нобоа, молодец, не поддался льстивым речам Господина Луческу. Не то. что Ваня. Желаю Кристиану хорошо сыграть против "Баварии".

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 19:37

      Торг не уместен, Зенька заплатит желаемую Витселем сумму, он нужен команде))

      0
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      Рейтинг: -8

      halk1981 12 сентября 2016, 19:04

      ну давай посмотрим!

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 сентября 2016, 18:26

      Всё правильно! Продлить контракт что бы бесплатно не ушёл! Всё равно продадут, если не зимой так летом, хотя больше 20 вряд ли кто-то предложит, разве что китайцы.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2016, 18:16

      этот анекдот новостники пускают потому что больше нет ничего, а я точно знаю никаких переговоров Зенит с Витселем не ведет все чушь собачья и выдумки таких как Нобель

      -1
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 12 сентября 2016, 18:10

      ни фига он вам не подпишет, надоел ему Питер, до лета доиграет и уйдет за бесплатно, если зимой не отпустят

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 сентября 2016, 18:03

      давай, витя, треси зинаиду теперь

      -2
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 12 сентября 2016, 17:29

      Отлично, подписывайте и отстаньте от Нобоа уже

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 12 сентября 2016, 17:24

      пора давно его продать

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 сентября 2016, 17:20

      он деньгами уже перенасытился, хочет обстановку сменить...

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