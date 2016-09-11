Кержаков: «Всегда удобно играть с командами, которые не боятся открытого футбола»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подвел итоги гостевого матча 6-го тура чемпионата России, в котором петербургская команда со счетом 5:0 выиграла у тульского «Арсенала».

— Конечно, всегда удобно играть с командами, которые не боятся открытого футбола. Туляки пытались сами атаковать, и я их понимаю — при такой сумасшедшей поддержке иначе нельзя. Мы, наверное, переиграли их за счет класса, хорошо действовали в отборе, использовали моменты. Отсюда и результат.

— Как чувствовали себя на поле вместе с Робертом Маком?

— Тренер старается поставить «Зениту» командную игру, чтобы в атаке было как можно больше игроков. Плюс, не надо забывать что я вышел на поле при счете 3:0, потом четвертый забили и соперник развалился. Стало уж очень много свободных зон.

— Луческу похвалил или все-таки за что-то покритиковал команду после игры

— Он ушел на пресс-конференцию (улыбается).