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    Тотти: «Было слишком важно увенчать этот матч победным голом»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, повторивший рекорд Паоло Мальдини в матче против «Сампдории» (3:2), поделился эмоциями от игры. Заметим, что Тотти забил гол с пенальти и отдал голевую передачу.

    «Я стараюсь внести свой вклад, когда выхожу на поле, но победа – заслуга команды. Это был первый раз, когда я немного боялся, что не забью пенальти. Для меня было слишком важно увенчать этот матч победным голом. Когда закончу карьеру? Если я нахожусь в такой форме и правильно отношусь к делу, зачем тогда заканчивать?», – заявил Тотти..

    Источник: Sport.sky.it

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    11.09.2016 20:23
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