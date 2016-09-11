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    Монтелла: «Нам не повезло в конце матча»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Серии А против «Удинезе» (0:1). Отметим, что «Милан» пропустил гол на 88-й минуте матча.

    «Поражение оставило горький осадок. Это был трудный матч. Мы приложили недостаточно усилий, чтобы вскрыть насыщенную оборону соперника. Еще и в конце матча нам не повезло. Обидно проигрывать, потому что, когда ты не можешь выиграть, важно хотя бы упустить ничью. Мы хорошо начали, но моментов создали мало. Нужно было активнее сыграть на флангах, но мы действовали медленно», – сказал Монтелла в эфире канала Mediaset Premium

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 19:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 12 сентября 2016, 00:01

      А он обещал новый Милан

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 11 сентября 2016, 20:01

      милану уже давно не везет

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