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    Родионов: «Хочется видеть такой «Спартак» на протяжении всего сезона»

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов поделился мнением о матче 6-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (1:0). Функционер заявил, что в игре красно-белых видна работа тренера Массимо Карреры.

    «Спартак» может играть ещe лучше. Но по самоотдаче, желании играть – команда мне сегодня понравилась. Мы видим, что сдвиги есть, а это работа Массимо Карреры. Хочется видеть такой «Спартак» на протяжении всего сезона. Врачи определяли, может ли Промес играть. Если бы был хоть минимальный шанс травмы – мы бы им не рисковали», – сказал Родионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2016 19:37
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