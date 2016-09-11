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Родионов: «Хочется видеть такой «Спартак» на протяжении всего сезона»

11 сентября 2016, 19:37

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов поделился мнением о матче 6-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (1:0). Функционер заявил, что в игре красно-белых видна работа тренера Массимо Карреры.

«Спартак» может играть ещe лучше. Но по самоотдаче, желании играть – команда мне сегодня понравилась. Мы видим, что сдвиги есть, а это работа Массимо Карреры. Хочется видеть такой «Спартак» на протяжении всего сезона. Врачи определяли, может ли Промес играть. Если бы был хоть минимальный шанс травмы – мы бы им не рисковали», – сказал Родионов.

Источник: «Советский спорт»
Спартак Локомотив Родионов Сергей Промес Квинси
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