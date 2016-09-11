Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шешуков: «Против «Зенита» без Халка играть сложнее»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков в преддверии матча 6-го тура РФПЛ против «Зенита» выразил мнение, что сине-бело-голубые с уходом нападающего Халка вернулись к командной игре, которая была поставлена в команде ранее.

    – Раньше некоторые клубы часто играли против Халка индивидуально.

    – Такое бывало, да. Повторюсь, «Зенит» очень зависел от Халка, бразилец очень много на себя брал даже иногда в ущерб командным действиям. Когда-то это приносило им успех, а когда-то нет. Кто-то иногда говорил, что если плотнее сыграть с Халком – половина дела уже сделана. С уходом Халка «Зенит» возвращается к командой игре, которая была прекрасно поставлена до прихода Халка.

    – Получается, с таким «Зенитом» играть даже сложнее?

    – Думаю, да. Я выходил против «Зенита» до прихода Халка и Витселя. Команда играла в остроатакующий командный футбол. Было непонятно, от кого ждать опасности. Полузащитники и нападающие постоянно перемещались и заполняли все свободные зоны. Любой игрок мог выйти на ударную позицию и забить. Да, с тем «Зенитом» было сложнее.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11