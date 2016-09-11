Президент «Сампдории» побреется налысо в случае победы над «Ромой»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро пообещал побриться налысо в прямом эфире в случае победы его команды над «Ромой». Функционер таким образом планирует добавить мотивации своим футболистам.

«Я побрею голову налысо сегодня же вечером в прямом эфире, если мы победим «Рому». Но важно помнить, что нам будет противостоять очень сильная команда с фантастическими футболистами. Но я верю в свою команду и в тренера Марко Джампаоло. Мы можем играть на равных с любым соперником», – заявил Ферреро в эфире Tele Radio Stereo.

Отметим, что матч 3-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Ромой» начнется в 16:00 по московскому времени.