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  • Шишкин: «Успех «Спартака» – скорее временное явление, нежели закономерность»

Шишкин: «Успех «Спартака» – скорее временное явление, нежели закономерность»

11 сентября 2016, 14:01
12

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об успешном выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне, а также выразил мнение, что вся борьба за чемпионство еще впереди.

– Кто в этом сезоне реально претендует на чемпионство?

– Обычно все говорят, что чемпионом станет «Зенит» или ЦСКА. А тут «Спартак» попер вверх, причем достаточно внезапно. Трудно прогнозировать. Тем более когда у «Зенита» – новый тренер, у ЦСКА – проблемы с составом, но все равно они хорошо идут. Мы «заковырялись» внизу, хотя должны были брать свои очки. Это все были ознакомительные пять туров. Борьба еще впереди.

– Успех «Спартака» в РФПЛ – временное явление?

– Как показывает практика, скорее да, нежели закономерность. Но посмотрим.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Шишкин Роман
Комментарии (12)
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Warrior God
1473591787
Не такую ты игру показываешь,чтоб рот свой на Великий Спартак открывать.
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EFR
1473592025
что себе позволяет этот кунимастер смородской
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nik55
1473593014
вам напихают --это ты был в Спартаке временное явление
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Aztec58
1473595035
Будем посмотреть на успехи депо, однако.
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ильиных
1473595396
Готовь мешок.
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семечкин
1473595407
вот сегодня и доказывай свою крутизну..... блять, не футболисты, а пиздаболы какие-то собрались... тренироваться надо, а не языком чесать!!!
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Диктор
1473603971
Это скорее твое присутствие в сборной временное явление.А первый
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Диктор
1473604007
тайм матча Спартак -Локо это доказывает.
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