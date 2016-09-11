Шишкин: «Успех «Спартака» – скорее временное явление, нежели закономерность»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об успешном выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне, а также выразил мнение, что вся борьба за чемпионство еще впереди.

– Кто в этом сезоне реально претендует на чемпионство?

– Обычно все говорят, что чемпионом станет «Зенит» или ЦСКА. А тут «Спартак» попер вверх, причем достаточно внезапно. Трудно прогнозировать. Тем более когда у «Зенита» – новый тренер, у ЦСКА – проблемы с составом, но все равно они хорошо идут. Мы «заковырялись» внизу, хотя должны были брать свои очки. Это все были ознакомительные пять туров. Борьба еще впереди.

– Успех «Спартака» в РФПЛ – временное явление?

– Как показывает практика, скорее да, нежели закономерность. Но посмотрим.