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    Калитвинцев: «В «Динамо» каждый должен заниматься своим делом»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отказался комментировать последние изменения в руководстве клуба, отметив, что продолжает оставаться наставником бело-голубых.

    «Что касается ситуации в руководстве, то я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. На сегодняшний день я – главный тренер «Динамо». Мы стараемся придерживаться задач, которые нам поставили. И комментировать я могу только свою работу», – заявил Калитвинцев.

    Ранее сообщалось, что на посту главного тренера «Динамо» Калитвинцева сменит Игорь Колыванов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    11.09.2016 07:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 сентября 2016, 04:57

      Зарабатывать в Динамо некому, а тратить и отмывать желающих хоть отбавляй.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 сентября 2016, 20:42

      сказал как отрезал.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 11 сентября 2016, 10:30

      Отличный тренер !

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