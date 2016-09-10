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    Рахимов: «Могу ЦСКА поздравить со своим домом и победой»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча шестого тура РФПЛ против ЦСКА (0:3), который проходил на новом стадионе армейцев.

    «Великолепный стадион. Думаю, что я выражу этими словами общее мнение. Хорошая атмосфера. Когда зрители близко, то ощущения самые приятные. Могу ЦСКА поздравить, что у команды есть свой дом. Поздравляю соперника с победой, как бы мне тяжело это сейчас не было.

    Игра оставила двоякое впечатление. У армейцев ничего не получалось изначально. Но армейцы всегда делают длинные передачи за спину. Мы получили простой первый гол, такой же второй. Сегодня и третий гол привезли мы сами себе. Разница же кроется в исполнительском мастерстве. ЦСКА хорошо играл в одно-два касания, успевая нас разрывать», – передает слова Рахимова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 23:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 11 сентября 2016, 00:46

      хм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 23:53

      Стадион действительно хорош

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 10 сентября 2016, 23:19

      Спасибо вам, Рашид Маматкулович, за достойное соперничество в матче-дебюте нашей арены! ЦСКА Всегда Будет Первым!

      -2
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