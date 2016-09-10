Шишкин: «Смородская действительно переживала за «Локомотив» и иногда приезжала на базу»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об уходе с поста президента московского клуба Ольги Смородской. Напомним, Смородская находилась во главе железнодорожников с 2010 года.

«Что можно сказать про Смородскую? Ей ведь тоже было непросто. Женщина пришла в футбольную команду. Многих это удивило, но она показала, что умеет работать. Но она действительно переживала за команду, призывала нас верить в себя. Иной раз приезжала на базу, проводила собрания, ее слова могли нас мотивировать.

По ее настроению можно было понять тональность разговора. После неудачных игр у нее в Баковке был такой грозный вид, что становилось понятно: на собрании будет встряска. Иной раз она беседовала именно с защитниками или с лидерами команды. Интересный руководитель, с ней было о чем поговорить», – сказал Шишкин