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    «Селтик» унизил «Рейнджерс» в первом с 2012 года шотландском дерби

    В рамках пятого тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» на своем стадионе принимал «Рейнджерс», вернувшийся в высший дивизион после четырехлетнего скитания по низшим лигам. Хозяева не испытали проблем с «плюшевыми мишками», отгрузив в их ворота пять голов. Больше всех постарался форвард «кельтов» Мусса Дембеле, оформивший хет-трик. Еще по мячу на свой счет записали Синклейр и Армстронг. В составе «джерс» отметился Гарнер.

    Чемпионат Шотландии. Премьер лига. 5-й тур

    Селтик – Рейнджерс – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 33; 2:0 – Дембеле, 42; 2:1 – Гарнер, 44; 3:1 – Синклейр, 61; 4:1 – Дембеле, 83; 5:1 – Армстронг, 90+2.

    Удаления: нет – Сендерос, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 16:49
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