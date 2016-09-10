Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «У нас подобралась команда с необходимым опытом для борьбы за титул»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что его команда созрела для чемпионского титула в Англии. Как заявил французский специалист, сейчас в «Арсенале» играют «матерые футболисты».

    «Пожалуй, это самый зрелый состав, который нам удалось собрать за долгое время. У нас нет игроков 19–20 лет. Впервые за долгое время у нас подобралась матерая команда, способная бороться за титул. Мы должны всем доказать, что достаточно хороши для того, чтобы обыграть кого угодно. У нас определенно подобралась команда с необходимым опытом для борьбы за титул», — сказал Венгер.

    Отметим, что «Арсенал» начал новый сезон не самым лучшим образом. По итогам трех туров «канониры» набрали 4 очка.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2016 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 сентября 2016, 12:34

      Каждый год одно и тоже...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 12:24

      каждый год это слышим

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 10 сентября 2016, 11:41

      В который раз

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11